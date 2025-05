Tramoni | Futuro? Voglio giocare la Serie A con il Pisa ho capito subito cosa potevamo fare La festa…

Matteo Tramoni, attaccante del Pisa, esprime la sua gioia per la promozione in Serie A, condividendo le emozioni del momento. "Voglio giocare in Serie A con il Pisa e ho capito subito cosa potevamo fare," afferma, sottolineando l'importanza di questa conquista e l'entusiasmo per il futuro. La festa è solo l'inizio di un nuovo capitolo.

Le parole di Matteo Tramoni, attaccante del Pisa, sul suo Futuro dopo la promozione in Serie A ottenuta con i nerazzurri Matteo Tramoni ha parlato a La Nazione della promozione del Pisa in Serie A. PROMOZIONE – «Non riesco a spiegare quanto sia contento, è un'emozione incredibile. Questi giorni sono stati fantastici, anche i festeggiamenti con i .

