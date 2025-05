Tramoni futuro nerazzurro Voglio giocare la Serie A vestendo la maglia del Pisa

Matteo Tramoni, protagonista indiscutibile della storica promozione del Pisa in Serie A, si è affermato come una delle stelle più brillanti della squadra di Inzaghi. Con 13 reti e tre assist in 25 partite, il suo talento e la sua determinazione rappresentano un simbolo di speranza e ambizione per il futuro nerazzurro.

Pisa, 13 maggio 2025 – Sono tanti i nomi marchiati a fuoco nella storia della meravigliosa galoppata del Pisa verso la Serie A, e su tutti brilla la firma di Matteo Tramoni. Cervello, classe e talento della squadra di Inzaghi, un vero trascinatore offensivo con 13 reti e tre assist in 25 partite giocate. Non è un caso se, durante la festa, sia sbucato fuori un poster ironico con “San Matteo da Ajaccio”, ad incoronarlo come protettore di Pisa e di tutta la squadra. Classe 2000, arrivato all’ombra della Torre nella stagione 2022, è pronto alla definitiva consacrazione. Matteo Tramoni, Cerimonia di premiazione del Pisa Sporting Club per la promozione in Serie A il Lunedì 12 maggio 2025, in Sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti(foto di Enrico Mattia Del Punta) Uno dei migliori giocatori di tutta la Serie B, che ha più volte tolto le castagne dal fuoco nei momenti di difficoltà. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramoni, futuro nerazzurro. “Voglio giocare la Serie A vestendo la maglia del Pisa”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pasquetta 2024: La rinascita del Pisa con Matteo Tramoni protagonista - Da una Pasquetta all’altra, com’è cambiato l’universo nerazzurro. Un anno fa ... ginocchio nel corso della prima giornata. Matteo Tramoni, al minuto 78 della sfida contro i rosanero ... 🔗msn.com

Matteo Tramoni punta al record di gol nella classifica cannonieri cadetti - Tra tutti i calciatori che compongono la top 5 dei bomber dell’attuale torneo, infatti, il numero 11 nerazzurro è quello col tasso di efficacia maggiore: Tramoni segna un gol ogni 129’ giocati. Armand ... 🔗sport.quotidiano.net

Pisa, doppio Tramoni e Caracciolo per abbattere il Mantova e tornare a +5 sullo Spezia - PISA (3-4-2-1). Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti (76' Rus); Touré (89' Calabresi), Piccinini (66' Hojholt), Marin, Angori (46' Sernicola); Morutan ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatoriLG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.