‘Trame Cooperative’ il 16 maggio seminario su lavoro femminile economia sociale e prospettive future

Un'occasione per condividere dati, riflessioni ed esperienze legate al mondo cooperativo bergamasco, con particolare attenzione ai temi del lavorofemminile, dell'economiasociale e degli sviluppi per il futuro del territorio: venerdì 16 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo (Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni Via Petrarca 10, Bergamo) ospiterà 'TrameCooperative', seminario pubblico promosso da Confcooperative Bergamo, in collaborazione con Csa Coesi, nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell'organizzazione e in occasione dell'Anno internazionale delle Cooperative proclamato dalle Nazioni Unite.La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali, cui seguirà l'intervento di Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo, dal titolo 'Trame Cooperative: un progetto per l'economiasociale di Bergamo', che contestualizzerà il percorso di valorizzazione delle iniziative costruite in sinergia con enti e imprese.