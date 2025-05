Tragico incidente stradale autopsia sul corpo di Alessio Russo

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

E' stato conferito l'incarico al perito per l'autopsia da eseguire sul corpo di AlessioRusso, il 26enne di San Tammaro deceduto a seguito di un incidentestradale avvenuto lo scorso 9 maggio a San Prisco. Nella giornata di ieri la dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa.

