Tragedia in un liceo | docente prossima alla pensione precipita dalla finestra prima dell’inizio delle lezioni

Una tragedia ha scosso un liceo della provincia di Perugia, dove una docente, a pochi mesi dalla pensione, è morta dopo essere caduta dalla finestra della sua aula. L'incidente, avvenuto poco prima dell'inizio delle lezioni, ha lasciato la comunità scolastica in stato di shock e incredulità.

