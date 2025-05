Tragedia in India | 21 morti per liquore illegale adulterato con metanolo

Una nuova tragedia ha colpito l'India, con 21 vittime a causa del consumo di liquore illegale adulterato con metanolo. Questo drammatico episodio sottolinea il grave problema delle bevande alcoliche prodotte in modo clandestino, che ogni anno provocano centinaia di morti, a causa di metodi rudimentali e della mancanza di controlli di sicurezza.

Il fenomeno dell’alcol illegale continua a mietere vittime in India: ogni anno centinaia di persone muoiono a causa del consumo di bevande prodotte in distillerie clandestine, spesso con metodi rudimentali e senza alcun controllo di sicurezza. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

India, incendio in un hotel di Calcutta: almeno 15 morti - Da chiarire le cause del rogo scoppiato all'interno di un albergo nel centro della città indiana, che ha causato decine di morti e feriti. Tra le vittime anche dei bambini. Una donna è morta dopo ... 🔗tg24.sky.it

Maxi incendio in un hotel a Calcutta, bilancio tragico: 15 morti e 13 feriti. Tragedia in India - E' di almeno 15 morti e 13 feriti il bilancio di un incendio divampato in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Lo riferisce il giornale indiano The Telegraph, sulla base di quanto reso noto da ... 🔗msn.com

India, incendio in albergo a Calcutta: almeno 15 morti - E' di almeno 15 morti ... in India. Lo riferisce il giornale indiano The Telegraph, sulla base di quanto reso noto dalle autorità locali e dalla Polizia. Al momento della tragedia nell'albergo ... 🔗adnkronos.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : India verso i 20 milioni di casi

La drammatica diffusione del Covid-19 in India continua, anche se il numero giornaliero di 368.147 casi è sceso per il secondo giorno rispetto al picco di oltre 400.