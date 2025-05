Tragedia in Darsena il corpo di un uomo visto galleggiare nel canale | si indaga sulle cause della morte

Tragedia in Darsena a Ravenna: martedì mattina, il corpo di un uomo è stato rinvenuto galleggiante nel canale Candiano. La scoperta, fatta da alcuni passanti, ha allarmato la comunità e avviato immediatamente le indagini per chiarire le cause della morte. Sul luogo della sciagura sono intervenuti i servizi di emergenza per il recupero della salma.

Una tremenda sciagura si abbatte sulla città di Ravenna. Martedì mattina è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo in Darsena. Ad accorgersi di tutto sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato la salma galleggiare nelle acque del canale Candiano. Sul posto sono subito accorse le.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia al porto di San Benedetto, colto da malore cade in acqua. 72enne trovato senza vita - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Una tragedia ha colpito il porto turistico di San Benedetto del Tronto. Nella giornata di oggi, il corpo senza vita di un uomo di 72 anni è stato trovato galleggiare nello ... 🔗lanuovariviera.it

Tragedia al porto, la vittima è Giuseppe Travaglini - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. È stato identificato il corpo senza vita recuperato nello specchio d’acqua della darsena turistica di San Benedetto del Tronto. La vittima è Giuseppe Travaglini, 72 anni, ... 🔗lanuovariviera.it

Tragedia al porto turistico. Oggi l’addio nella Cattedrale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

