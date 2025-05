Tragedia durante la vacanza a Palma di Maiorca morti l' attore Ottorino Lelio e la moglie

Un tragico incidente ha scosso la comunità teatrale e non solo: durante una vacanza a Palma di Maiorca, hanno perso la vita l'attore e regista Ottorino Lelio e sua moglie. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, mentre si cercano risposte sulle circostanze di questa calamità. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

A perdere la vita un attore e regista teatrale e la moglie, entrambi rimasti coinvolti in un incidente mortale: ecco cosa è successo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia durante la vacanza a Palma di Maiorca, morti l'attore Ottorino Lelio e la moglie

