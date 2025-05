Tragedia al ristorante Friends | intossicazioni malori e morte del tramista Davide Teruzzi

Nel cuore di Milano, un pranzo al ristorante pizzeria Friends si trasforma in un incubo. Domenica 4 maggio, un gruppo di colleghi di Atm si è trovato coinvolto in un caso di intossicazione che ha causato malori e la tragica morte del tramista Davide Teruzzi, allarmando l'intera comunità e il settore della ristorazione.

Nel cuore di Milano si è verificato un episodio che ha messo in allarme numerosi cittadini e addetti al settore della ristorazione. Un gruppo di colleghi di Atm ha deciso, domenica 4 maggio, di pranzare presso il ristorante pizzeria Friends in via Fabio Filzi, esperienza che pochi giorni dopo si è complicata in maniera drammatica. . L'articolo Tragedia al ristoranteFriends: intossicazioni, malori e morte del tramistaDavideTeruzzi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tragedia al ristorante Friends: intossicazioni, malori e morte del tramista Davide Teruzzi

