Tragedia al liceo Jacopone da Todi | insegnante trovata senza vita all’alba

Una tragedia ha colpito il liceo Jacopone da Todi, dove questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un'insegnante nei pressi dell'edificio scolastico. La scoperta ha scosso profondamente la comunità, lasciando studenti e colleghi in stato di shock. Le indagini sono già in corso per chiarire le circostanze di questo drammatico evento.

Una Tragedia ha scosso profondamente la comunità scolastica del liceo triennale Jacopone da Todi. Martedì mattina, il corpo senzavita di una donna è stato rinvenuto ai piedi dell’edificio scolastico, a poca distanza dal parco della Rocca. La vittima è un’insegnante dell’istituto, prossima alla pensione.La macabra scoperta è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti, arrivati a scuola come ogni giorno, si sono trovati di fronte a una scena drammatica che ha lasciato tutti attoniti. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, allertate da un passante che ha notato il corpo e ha immediatamente chiamato i soccorsi. All’arrivo, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.Secondo una prima ricostruzione, la docente sarebbe giunta a scuola intorno alle 7:30, con largo anticipo rispetto all’orario previsto per l’inizio delle lezioni. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia al liceo Jacopone da Todi: insegnante trovata senza vita all’alba

Altre fonti ne stanno dando notizia

Donna precipitata dai piani alti della scuola: è un’insegnante - di Stefania Supino Il corpo senza vita di una donna è stato trovato martedì mattina sotto l’edificio scolastico del liceo triennale Jacopone da Todi, a poche decine di metri dal parco della Rocca. Si ... 🔗umbria24.it

Docente muore a scuola, ipotesi suicidio: è caduta dalla finestra di una classe, era prossima alla pensione - Tragedia in una scuola umbra: una docente è morta precipitata dalla finestra della classe di un liceo della provincia di Perugia. Lo riporta i giornali locali Umbria On e Umbria24. La donna si sarebbe ... 🔗tecnicadellascuola.it

Letteratura religiosa - Jacopone da Todi e Celestino V - La letteratura religiosa medievale presenta visioni contrastanti: mentre San Francesco loda la natura e gli elementi, Iacopone da Todi vede la ... Sia la commedia che la tragedia sono drammatici. 🔗skuola.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola : Aula magna del Liceo Seneca piena di banchi a rotelle inutilizzati

"La sede del liceo Seneca a via Albergotti, nel Municipio XIII é in uno stato di degrado preoccupante che mette ogni giorno a rischio la sicurezza degli studenti.