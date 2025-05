Tragedia a Palma di Maiorca | muoiono due coniugi di Bassano del Grappa in un incidente stradale

Tragedia a Palma di Maiorca: due coniugi provenienti da Bassano del Grappa, Ottorino Lelio e Ileana Onisto, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. La comunità ricorda con affetto queste due importanti figure, stroncate da uno schianto che ha gettato nello sconforto familiari e amici.

Ottorino Lelio e Ileana Onisto sono deceduti nello schianto contro il furgoneBassano del Grappa piange due figure storiche del proprio tessuto culturale: Ottorino Lelio, 74 anni, e Ileana Onisto, 77. Marito e moglie sono morti tragicamente in un incidente d’auto a Palma di Maiorca, dove si trovavano in vacanza con il figlio Tiziano, 46 anni.Ferito il figlio che era al volante dell’autoSecondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale spagnola, l’incidente è avvenuto mercoledì scorso verso le ore 15 sulla MA-13, nei pressi di La Puebla, nel nord-est dell’isola. I tre viaggiavano su un’auto a noleggio con il figlio alla guida, quando si sono scontrati frontalmente con un furgone che, a seguito dell’urto, si è ribaltato finendo fuori strada.Le condizioni dei due anziani sono apparse subito critiche. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Palma di Maiorca: muoiono due coniugi di Bassano del Grappa in un incidente stradale

