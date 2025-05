Tragedia a Ostia trovato un cadavere in strada

Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova. La segnalazione è giunta intorno alle 6:00, e le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Ostia, 13 maggio 2025 – Tragedia a Ostia dove un uomo è stato ritrovato in strada senza vita, all’alba di questa mattina Il cadavere era in via delle Repubbliche Marinare, all’angolo con corso Duca di Genova. La segnalazione è stata fatta alle ore 6:00 circa. Secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe 54anni e tra le ipotesi del decesso ci sarebbe quella di un malore. Sul posto il funzionario del Decimo Distretto della Polizia di Stato, che sta indagando sull’accaduto, presente in ausilio anche la Polizia locale con il X Gruppo Mare per disciplinare la circolazione. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

