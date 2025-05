Traffico Roma del 13-05-2025 ore 20 | 30

Buonasera da Luceverde Roma! Oggi, 13 maggio 2025, alle 20:30, il traffico registra notevoli rallentamenti sulla Tangenziale Est, con code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni. Situazione nel complesso scorrevole nella rete viaria della capitale. Ricordiamo che alle 21 l'Atlantico ospiterà un concerto live imperdibile!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il Traffico sulla Tangenziale Est con code tra viale di Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni Traffico tornato nel complesso scorrevole sulla retata e rete viaria della capitale alle 21 di questa sera l'Atlantico live Only in concerto possibili ripercussioni sul Traffico di zona ricordiamo che è possibile raggiungere l'Atlantico anche con la linea metro B con fermata EUR Fermi e successivamente linea bus 706 sono in programma lavori notturni sul tratto Urbano della Roma L'Aquila chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio In entrambe le direzioni cantiere notturno anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale il transito tra le 22 e le 6 avverrà su carreggiata ridotta tra l'uscita della galleria Fleming e via Alfredo Catalani in direzione di San Giovanni fino a fine giugno lavori notturni ad esclusione dei giorni festivi anche sulla via Pontina chiuso tra le 21:30 e le 6 del mattino successivo il tratto tra Tor de' Cenci e pratica di mare in direzione Pomezia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-05-2025 ore 20:30

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blocco del traffico a Roma, questa è la data da cerchiare in rosso: impossibili gli spostamenti - Importanti novità ed è previsto il caos totale nella città di Roma. Traffico in tilt in questa data e la situazione è chiara. 🔗diregiovani.it

Traffico a Natale: ecco giorni e orari da bollino nero secondo Waze - A Roma, contrariamente ad altre città italiane, a Natale e a Santo Stefano si prevede un picco di traffico nell’ora precedente al pranzo e nello specifico dalle 11.00 alle 12.00. Stando ai dati ... 🔗nove.firenze.it

Nubifragio a Roma, traffico in tilt e feriti: le immagini impressionanti - La foto della bomba d’acqua. Una vera e propria bomba d’acqua ha messo in ginocchio Roma nelle ultime ore, portando traffico in tilt e disagi senza precedenti. La situazione è stata ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Traffico Droga Dello Stupro, 6 Arresti a Roma

L'operazione che ha portato all'arresto di 6 persone per traffico di "Droga dello Stupro" è iniziata stamattina all'alba.