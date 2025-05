Traffico Roma del 13-05-2025 ore 19 | 30

Benvenuti a Luceverde Roma! Oggi, 13 maggio 2025, alle 19:30, il traffico è particolarmente intenso. Sulle carreggiate esterne del raccordo si segnalano code da Appia a seguire, con ulteriori rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina. Anche la carreggiata interna risente della situazione, con congestioni tra via Nomentana e La Rustica, e tra via della Magliana e Aurelia.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso in Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code trapuntine da Appia a seguire ancora code tra Prenestina e Tiburtina code anche sulla carreggiata interna tra via Nomentana e La Rustica e tra via della Magliana e la Aurelia intenso il Traffico sulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni intenso il Traffico sulla Cristoforo Colombo con rallentamenti tra via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia alle 21 di questa sera l'Atlantico live Holly in concerto possibili ripercussioni sul Traffico di zona possibile raggiungere l'Atlantico anche con la linea metro B con fermata EUR Fermi e successivamente con la linea bus 706 sono in programma lavori notturni sul tratto Urbano della Roma L'Aquila chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio In entrambe le direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-05-2025 ore 19:30

