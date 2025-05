Traffico Roma del 13-05-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma, un saluto dalla redazione. Oggi, 13 maggio 2025, alle 18:30, il traffico è particolarmente intenso. Sulla carreggiata esterna del raccordo si registrano code tra Cristoforo Colombo e via Appia, mentre sulla carreggiata interna, da Nomentana a La Rustica, sono segnalati rallentamenti significativi. È consigliabile prestare attenzione e pianificare percorsi alternativi.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra la Cristoforo Colombo e la via Appia a seguire ancora coda e tra Tiburtina code per Traffico anche sulla carreggiata interna tra Nomentana e La Rustica intenso il Traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficato anche il tratto tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni code per Traffico sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia sono in programma lavori notturni sul tratto Urbano della A24 chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di mattina il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio In entrambe le direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.