Il 13 maggio 2025, alle 16:30, Roma si prepara a fronteggiare un intenso traffico in vista degli Internazionali di Tennis al Foro Italico. Il servizio Infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, avverte di possibili ripercussioni nel traffico, soprattutto in concomitanza con i match di punta in programma stasera alle 21.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguiranno fino al 18 maggio al Foro Italico gli internazionali di tennis possibili ripercussioni sul Traffico in tutta l'area circostante soprattutto in occasione dei match più importanti alle 21 di questa sera la antico live Holly in concerto possibili ripercussioni sul Traffico di zona facile raggiungere l'Atlantico anche con la linea metro B con fermata EUR Fermi e successivamente linea 706 alle 21 di domani all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna attive dalle 17 modifiche alla viabilità nell'area circostante lo stadio Considerando la contemporaneità con gli internazionali di tennis è stato predisposto un piano di parcheggi che interessa l'intera area intorno al parco del Foro Italico sono i programma lavori sul tratto Urbano della Roma L'Aquila chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio In entrambe le direzioni maggiori informazioni e queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-05-2025 ore 16:30

