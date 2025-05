Traffico Roma del 13-05-2025 ore 08 | 30

Benvenuti all'aggiornamento sul traffico di Roma del 13 maggio 2025, ore 08:30. Luceverde Roma segnala coda in carreggiata interna sul Raccordo Anulare, con rallentamenti dalla diramazione Roma nord fino alla 24 e sulla Casilina. Anche in carreggiata esterna ci sono incolonnamenti, tra cui dalla Flaminia alla Aurelia e dalla Roma Fiumicino fino alla via del Mare.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla 24 e dalla Casilina all'appia code a tratti anche in esterno dalla Flaminia Aurelia e dalla Roma Fiumicino alla via del mare incolonnamenti sulla Cassia dalla Giustiniana Tomba di Nerone se sta situazione sulla Flaminia con code da Prima Porta a via dei Due Ponti altre sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali sul tratto Urbano della A24 code da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro sulla stessa tangenziale est cuore da via Tiburtina a via Salaria in via dello Stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni in centro lunghe code su Viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio nel quadrante Sud rallentamenti e code sulla via Ostiense via del mare tra Acilia e Vitinia è lungo la Cristoforo Colombo da via Pindaro via di Malafede stessa situazione sulla Pontina con rallentamenti e code da Castel Romano alla zona dell'EUR altre code via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Ardeatina da Falcognana al Divino Amore a Primavalle per un incidente rallentamenti su via Domenico Tardini all'altezza di via Francesco Albergotti incidente anche su via della Camilluccia concludi all'altezza di via Trionfale come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.