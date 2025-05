Tradimento replica puntata 13 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, martedì 13 maggio 2025, torna l'appuntamento con la soap "Tradimento" (Aldatmak). Nella puntata di oggi, Serra e Oltan persuadono Selin a non confessare a Tolga la perdita del bambino, mentre lui si fida delle loro parole. Scopri tutti i dettagli e guarda il video della puntata 44 della seconda stagione su Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Serra e Oltan convincono Selin a non rivelare a Tolga di aver perso la bambina, e lui crede alla parole di Selin e della sorella. Ecco il VideoMediaset per rivedere l’episodio 44 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it