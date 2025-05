Tradimento | il sondaggio su Oylum scuote Tolga e infiamma la famiglia

Nel prossimo episodio di **Tradimento**, in onda domenica 18 maggio, Tolga si troverà al centro di una tempesta emotiva. Un sondaggio pubblicato da Serra sui social scatenirà tensioni in famiglia, mettendo in luce i conflitti e i sentimenti contrastanti. Preparati a vivere momenti intensi e drammatici che cambieranno per sempre le dinamiche tra i personaggi.

Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domenica 18 maggio, si prospettano momenti di forte tensione emotiva. La puntata vedrà Tolga autore protagonista di un disagio notevole, scatenato da un post pubblicato da Serra sui social. L’immagine di quanto accadrà si dipinge quando i follower di Serra, attraverso un sondaggio, proporranno il nome Oylum per . L'articolo Tradimento: il sondaggio su OylumscuoteTolga e infiamma la famiglia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tradimento: il sondaggio su Oylum scuote Tolga e infiamma la famiglia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento, spoiler 18/5, gli utenti sul nome della figlia di Tolga: 'Chiamatela Oylum' - Serra pubblica un sondaggio sui social per scegliere il nome della figlia di Tolga e Selin, ma i commenti feriscono ... 🔗it.blastingnews.com

Anticipazioni Tradimento, puntata 11 aprile 2025/ Follia al matrimonio tra Oylum e Behram! - Anticipazioni Tradimento, puntata 11 aprile 2025: Guzide e Tarik fermeranno il matrimonio tra Oylum e Behram ... Improvvisamente un brutto presagio la scuote; chiama la babysitter ma non ricevendo ... 🔗ilsussidiario.net

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum rivela a Mualla che Can è figlio di Tolga. La reazione shock della donna - Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Oylum svela a Mualla che il piccolo Can non è fi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonella Clerici Rivela: Barbara d'Urso Mi Fece un Torto Durante il Tradimento del Mio Ex

Durante la trasmissione "Belve" su Rai 2, Antonella Clerici ha espresso il suo disappunto nei confronti di Barbara d'Urso, rivelando un episodio sgradevole che risale al periodo in cui l'ex compagno della Clerici la tradì.