Tradimento anticipazioni 14 maggio | Guzide e Sezai ad Ankara per conoscere il figlio biologico della giudice

Martedì 14 maggio, l'attesa cresce per il nuovo episodio di "Tradimento" su Canale 5 alle 14.10. Guzide e Sezai si dirigono ad Ankara con l'emozionante prospect di incontrare il figlio biologico della giudice. Sarà il momento decisivo per la loro famiglia? Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio di domani!

Forse è la volta buona: Guzide sta per conoscere il suo figliobiologico. Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani su Canale 5 alle 14.10. Anche domani, mercoledì 14 maggio, torna la soap Tradimento. La famiglia di Guzide sta per conoscere un nuovo membro: grazie all'aiuto di Sezai infatti, la giudice potrebbe aver trovato il figliobiologico. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di mercoledì 14 maggio, in onda alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti Guzide e Tarik avevano scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica: anche se l'amore verso la ragazza rimane immutato, la giudice vorrebbe conoscere il volto del figlio naturale. Così, sapendo quanto questo pensiero turbi Guzide, Sezai sta cercando di aiutarla. Sezai ha infatti rintracciato un . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 14 maggio: Guzide e Sezai ad Ankara per conoscere il figlio biologico della giudice

