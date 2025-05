Tra nord Europa Mediterraneo e gli States | riparte il viaggio musicale di Percuotere la mente

Tra Nord Europa, Mediterraneo e Stati Uniti, riparte il viaggio musicale di "Percuotere la Mente". Un'esplorazione che unisce l'introspezione folk del continente, la ricerca poetica del cantautorato italiano, le vibrazioni anni Ottanta e la rivendicazione sociale della black community americana, celebrando l'arte contemporanea e una musica ridotta alla sua essenza più pura.

