Tra musica e cultura | il programma del ' Premio Toscana Città di Cascina'

Cascina si prepara a vivere un'intensa esperienza culturale con il 'Premio Toscana Città di Cascina', in programma dall'11 al 22 giugno. Durante il Concorso Pianistico Internazionale, la città si trasformerà in un vibrante palcoscenico di arte, cinema, teatro, musica e letteratura, offrendo eventi unici che celebrano la bellezza della creatività.

© Pisatoday.it - Tra musica e cultura: il programma del 'Premio Toscana Città di Cascina'

