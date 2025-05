tra edera e vigne l accoglienza è di famiglia

Tra edera e vigne, l'accoglienza di Albereta è un abbraccio familiare. Situato in Franciacorta, questo Relais unisce cortesia e semplicità, creando un'esperienza indimenticabile. Qui, l'atmosfera internazionale si fonde con la tradizione locale, offrendo agli ospiti un soggiorno che celebra la bellezza e l’essenza del territorio.

C’è un posto, in Franciacorta, dove cortesia, gentilezza, stile, semplicità e riservatezza si coniugano con l’intento di rendere l’esperienza degli ospiti indimenticabile. All’Albereta l’atmosfera è internazionale, in un Relais di famiglia che vuole esprimere la tradizione e il territorio di cui fa parte, con uno stile improntato all’eleganza e alla semplicità. La bellezza parte dalla struttura: in questa storica casa coperta di edera e attorniata da alberi e arbusti, partendo dal nucleo centrale di una vecchia villa, la proprietà ha voluto recuperare affreschi, fregi, camini e scritte in latino sui soffitti a volta delle vecchie stanze vicino alla hall. La famiglia Moretti ha creato così un ambiente familiare e di design, in cui gli ospiti si sentono a casa e coccolati sin dal loro arrivo, calati in ambiente in cui la bellezza la fa da padrona. 🔗Leggi su Linkiesta.it