Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è davvero finita? Lei sarebbe arrabbiata nera

Milano, 13 maggio 2025 – La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è sul punto di svanire, con l'influencer che appare visibilmente infastidita. Dopo una serie di presunti litigi e crisi, l'atmosfera si fa tesa e gli indizi di un addio imminente si fanno sempre più concreti. Celebrità sotto i riflettori, ma anche nel caos emotivo.

Milano, 13 maggio 2025 – Se una storia di pochi mesi colleziona diverse presunte crisi, come pare essere accaduto tra ChiaraFerragni e GiovanniTronchettiProvera, gli auspici non sono dei migliori. Sia che le crisi fossero vere o solo gossip. Ma questa volta sembra che il capolinea sia stato raggiunto davvero. Secondo un’indiscrezione del sito MowMag, infatti, l’imprenditrice digitale e il rampollo di una delle famiglie imprenditoriali più ricche d’Italia si sarebbero allontanati in modo irreparabile. Di più, Chiarasarebbe “più che nera, incazzata come poche volte l'hanno vista prima”. A riprova del momento no ci sarebbe il fatto che l’influencer ha festeggiato il suo 38esimo compleanno insieme a famiglia e amici in una villa in Costa Azzurra (che, peraltro è una sponsorizzazione, a riprova del fatto che Ferragni non sarebbe più “radioattiva” per gli sponsor a causa dello scandalo del pandoro) ma senza il fidanzato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it