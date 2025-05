Tour della prevenzione - Incontro con Enrico Galiano

Un'occasione imperdibile per le famiglie della Marca trevigiana: Enrico Galiano sarà l'ospite d’onore del tour della prevenzione, venerdì 23 maggio 2025, al PalaTeatro di Fontane. L'evento, in programma alle 20.15, si concentrerà sul dialogo tra adulti e giovani, affrontando tematiche cruciali per il benessere delle nuove generazioni.

