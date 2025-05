toscanini di mezzanotte salgono gli ascolti degli inimitabili di sylos labini su rai3 domenica tocca a oriana fallaci

Gli ascolti di "Gli Inimitabili" di Edoardo Sylos Labini su Raitre crescono in modo sorprendente: nella notte di domenica, il tributo al leggendario Arturo Toscanini ha attratto 400.000 spettatori con quasi il 4% di share. Un risultato notevole che sottolinea l’interesse del pubblico per questo format unico, con Oriana Fallaci protagonista della prossima puntata.

Crescono gli ascolti per gli Inimitabili di Edoardo SylosLabini su Raitre. A mezzanotte e mezzo con Arturo Toscanini, il maestro dei maestri, si sono ritrovati 400mila la spettatori con quasi il 4% di share. Un risultato incredibile e non scontato visto l'orario in seconda serata di Domenica della nuova serie di personaggi iniziati con Pirandello la scorsa settimana. E' il successo di un programma che porta la cultura e i suoi protagonisti in formula pop ma precisa, ricca di spunti. Fedele alle vite "Inimitabili" di personalità d'eccezione raccontate come su un palcoscenico: con il loro carattere, le mani, la sensibilità e l'italianità. Figure spesso rimaste nella loro aura libresca e intellettualistica ora vengono raccontate come patrimonio di tutta la cultura e di tutto l'immaginario italiani.