Torres-Atalanta Under 23 | formazioni dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torres e Atalanta Under 23 si preannuncia cruciale nella fase nazionale dei Playoff di Serie C. Dopo un risultato sorprendente nell’andata, la squadra sarda ha bisogno di un vero e proprio miracolo per avanzare al prossimo turno. Scopriamo insieme le formazioni e dove seguire l’incontro in TV e streaming.

Un miracolo. Questo servirà alla Torres nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, chiamata a ribaltare il clamoroso. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torres-Atalanta Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Un miracolo. Questo servirà alla Torres nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, chiamata a ribaltare il clamoroso 7-1 incassato. 🔗calciomercato.com

Atalanta Under 23-Torres, le formazioni ufficiali - Ecco le scelte di Modesto e Greco per il match Atalanta Under 23-Torres che inizierà fra pochissimo a Caravaggio. 🔗calcioatalanta.it

Playoff Serie C: Torres-Atalanta U23, ecco date e sedi del primo turno nazionale - Playoff Serie C: la Torres sfida l’Atalanta U23 nel primo turno nazionale. Andata a Caravaggio l’11 maggio, ritorno a Sassari il 14 maggio. 🔗calcioatalanta.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.