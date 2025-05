Torre San Gennaro lavori fermi | sindaco replica a nota della Capitaneria di Porto

A Torchiarolo, la polemica sui lavori fermi della Torre San Gennaro si intensifica. Il sindaco Elio Ciccarese risponde con fermezza a una nota della Capitaneria di Porto di Brindisi, respingendo le accuse di disinformazione. L'incontro tra enti sembra destinato a chiarire le posizioni e a rilanciare il progetto di rifacimento.

TORCHIAROLO - Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, per passare da "bugiardo" proprio non ci sta. Oggi la Capitaneria di Porto di Brindisi ha inviato una nota alla redazione di questo giornale in risposta a un articolo pubblicato ieri, lunedì 12 maggio, sui lavori di rifacimento del manto.