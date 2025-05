Torre del Greco panetti di hashish e armi clandestine in cantina | arrestato 37enne incensurato

A Torre del Greco, i Carabinieri hanno arrestato un 37enne incensurato dopo aver scoperto panetti di hashish e armi clandestine nella sua cantina. L'operazione, avvenuta il 13 maggio 2025, ha rivelato un preoccupante traffico di droga e munizioni, sottolineando un crescente problema di sicurezza nella zona.

Torre DEL Greco (NAPOLI), 13 MAGGIO 2025 – Droga, armiclandestine e munizioni: è quanto hanno scoperto i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco durante una perquisizione effettuata in via Unità Italiana. A finire in manette un uomo di 37 anni, incensurato, ora accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armiclandestine. Durante il controllo, i militari hanno passato al setaccio l’intera abitazione, estendendo le verifiche anche alla cantina. È proprio lì che sono stati trovati 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa un chilo e 400 grammi, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Ma non solo. Accanto allo stupefacente, i carabinieri hanno rinvenuto anche due pistole con matricola abrasa: una semiautomatica calibro 9×21 e una revolver Smith & Wesson calibro 357 Magnum, accompagnate da 96 proiettili. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torre del Greco, panetti di hashish e armi clandestine in cantina: arrestato 37enne incensurato

