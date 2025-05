Torna “RDS Summer Festival 2025” con otto date in quattro città

Torna il RDS Summer Festival 2025, un evento imperdibile con otto date in quattro città italiane! RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT ritornano a far vibrare l'estate con grandi spettacoli, presentati dagli amati speaker Rossella Brescia, Ciccio e Baz. Ecco il calendario che scalderà le serate di giugno, a partire dal 20 e 21 in piazzale Fellini a Rimini.

(askanews) – RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT Tornano protagoniste dell’estate con RDS SummerFestival 2025, otto eventi in quattrocittà italiane, con padroni di casa gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS il 20 e 21 giugno in piazzale Fellini a Rimini, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi il 27 e 28 giugno in piazza Garibaldi a Senigallia, Petra Loreggian e Leo Di Bello il 4 e 5 luglio in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli e Anna Pettinelli e Filippo Ferrari l’11 e 12 luglio al Molo Brin a Olbia.Anche quest’anno inoltre numerosi talenti emergenti calcheranno il palcoscenico grazie al progetto RDS SummerFestival, con Galbanino il palco è sempre più tuo in collaborazione con Open Stage. Per il terzo anno l’iniziativa voluta da Galbanino darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Torna “RDS Summer Festival 2025” con otto date in quattro città

