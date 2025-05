Torna in piazza Saffi il concerto estivo di Radio Bruno

Torna in piazza Saffi il Yoga Radio Bruno Estate, il concerto estivo di Radio Bruno. Mercoledì 2 luglio, l'incantevole centro storico di Forlì ospiterà gratuitamente i grandi protagonisti della musica internazionale. Non perdere l'occasione di vivere un evento unico all'insegna della musica e del divertimento!

