Torna il ciclone in Italia in queste zone uscire di casa diventerà difficile

Un nuovo ciclone sta per abbattersi sull'Italia, portando con sé condizioni meteorologiche avverse che renderanno difficile uscire di casa. Dopo un inizio di maggio all'insegna del bel tempo e del caldo, esperti avvertono di una perturbazione in arrivo, con rovesci anche intensi in diverse regioni. Cosa dobbiamo aspettarci?

Previsioni meteo che Tornano a guastarsi, su diverse regioni Italiane inciderà una perturbazione con rovesci anche importanti: cosa dicono gli esperti Dopo una parte iniziale del mese di maggio in cui abbiamo goduto delle prime giornate di grande caldo, e non a caso molti ne hanno approfittato per qualche gita fuori porta, magari al mare,

