Torna a Genova la Distinguished Gentleman’s Ride sfilata motociclistica di eleganza e solidarietà

Torna a Genova il Distinguished Gentleman’s Ride, la sfilata motociclistica di eleganza e solidarietà. Domenica 18 maggio, gentildonne e gentiluomini si riuniranno per questo evento benefico, finalizzato a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro alla prostata. Un’occasione imperdibile per celebrare la passione per le moto e sostenere una causa importante!

Domenica 18 maggio gentildonne e gentiluomini si ritroveranno per il DistinguishedGentleman’sRide, l’evento benefico che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata che anche quest’anno vedrà impegnati centauri in tutto il mondo in una corsa che in realtà è. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Torna a Genova la “Distinguished Gentleman’s Ride”, sfilata motociclistica di eleganza e solidarietà

Approfondimenti da altre fonti

Sfilata dei distinti gentiluomini 2025 a Genova, in moto per la ricerca contro il cancro alla prostata - L'appuntamento è per domenica 18 maggio 2025, quando gentiluomini e gentildonne si ritrovano per il Distinguished Gentleman's Ride, l'evento benefico che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ric ... 🔗mentelocale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Addio a Sven Goran Eriksson - il gentleman che ha vinto con Rom -, Lazio e Samp

Eriksson è stato allenatore per tutta la vita Il calcio piange Sven Goran Eriksson, morto oggi all'età di 76 anni.