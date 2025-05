Torino rapine e furti in casa | carabinieri restituiscono gioielli ad anziani

A Torino, un commovente gesto di giustizia ha riportato sorriso e speranza agli anziani vittime di rapine e furti. Grazie all'operazione “Mida” dei carabinieri della Compagnia di Ivrea, i militari hanno restituito gioielli e oggetti di valore ai legittimi proprietari, dimostrando un impegno straordinario nell'assicurare la sicurezza e il benessere della comunità.

anziani vittime di rapine o furti in casa sono riusciti ad riavere i propri gioielli e oggetti di valore, grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Ivrea (Torino). I militari li hanno accolti in caserma e hanno restituito loro i bottini recuperati nell’ambito dell’operazione “Mida” coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea, eseguita nell’aprile dell’anno scorso e culminata con un arresto, cinque obblighi di dimora e tre denunce. Grazie alle indagini è stato possibile disarticolare un vasto sistema di ricettazione di oro rubato, al centro del quale un ottantaseienne torinese soprannominato ‘il Dio dell’oro’ fungeva da punto di riferimento per l’acquisto e la rivendita di preziosi provenienti da furti e rapine.I militari avevano sequestrato complessivamente 566 grammi di oro, parte dei quali riconosciuti come bottino di una rapina avvenuta a Novara nell’aprile 2023, consumata con la truffa del finto carabiniere, e di un furto in abitazione a Pavia avvenuto nello stesso mese. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, rapine e furti in casa: carabinieri restituiscono gioielli ad anziani

