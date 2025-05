topo gigio la storia del pupazzo più amato della televisione italiana

Topo Gigio, il celebre pupazzo italiano, ha conquistato i cuori di generazioni con il suo inconfondibile "Ma cosa mi dici mai". Ambassador di dolcezza e simpatia, ha saputo attraversare le epoche, diventando un simbolo della cultura televisiva italiana e portando il calore del folklore anche all'estero, come protagonista dell'Eurovision.

«Ma cosa mi dici mai». Bastano queste cinque semplici parole per richiamare uno dei personaggi più famosi dellatelevisioneitaliana nonché uno dei più amati dai bambini, anche all’estero. TopoGigio, spokesperson – anzi, spokesmouse per citare le sue parole – del nostro Paese all’Eurovision Song Contest 2025 e primo non umano dellastoria, è un’icona dello spettacolo che ha calcato i più importanti palcoscenici nazionali e ha fatto anche qualche apparizione fra Giappone e Usa. A febbraio 2025 ha persino debuttato all’Ariston in duetto con Lucio Corsi per la serata delle cover del Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto sulle note di Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, sua prima indimenticabile voce. In attesa di rivederlo sul piccolo schermo, ecco le tappe fondamentali della carriera. 🔗Leggi su Lettera43.it