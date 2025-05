Tonali Juventus piovono conferme | è lui il nome in cima alla lista dei bianconeri per l’estate! Ma non è l’unico

La Juventus è attiva sul mercato e, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali occupa il primo posto nella lista dei desideri bianconeri per l’estate. Tuttavia, il centrocampista del Newcastle non è l'unico obiettivo della dirigenza, che sta valutando altre opportunità per rinforzare la squadra.

TonaliJuventus, piovonoconferme: è lui il nome in cimaallalista dei bianconeri per l’estate! Ma non è l’unico obiettivo della dirigenzaL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus in vista della prossima sessione estiva. Tra gli obiettivi della dirigenza c’è anche l’acquisto di un nuovo regista.Il nome in cimaallalista dei desideri è sicuramente quello di Sandro Tonali del Newcastle. Assieme a lui l’idea sarebbe quella di acquistare un nuovo attaccante: Osimhen del Napoli è il favorito. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus, piovono conferme: è lui il nome in cima alla lista dei bianconeri per l’estate! Ma non è l’unico

Cosa riportano altre fonti

Tonali-Juventus, piovono conferme: Giuntoli proporrà due super contropartite per portarlo a Torino - Tonali-Juventus, piovono conferme: Cristiano Giuntoli proporrà due super contropartite per portarlo in Italia a Torino. Le ultimissime notizie sui bianconeri Cristiano Giuntoli vuole effettuare un ... 🔗jmania.it

Tonali Juve (Tuttosport), avanti tutta! Nuove conferme sull’interesse: dal prezzo alle possibili contropartite, tutte le novità - Tonali Juve (Tuttosport), avanti tutta! Nuove conferme sull’interesse: dal prezzo alla variabile Douglas Luiz, tutte le novità sul centrocampista azzurro Piovono conferme sull’interesse del ... 🔗juventusnews24.com

Tonali, altre conferme Juve: il maxi piano per soddisfare il Newcastle - Perché che la Juventus abbia come intenzione quella di riportare Sandro Tonali in Italia non è più un segreto da tempo, anzi: è una di quelle narrazioni futuribili che tengono desta l ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritornoKonami Digital Entertainment B.