Tommaso scomparso a San Felice Circeo l’appello per ritrovare il 17enne

Sono ore di grande apprensione a San Felice Circeo per la scomparsa di Tommaso Pietrocarlo, un ragazzo di 17 anni. Il giovane si è allontanato da casa intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 12 maggio, senza più tornare. Le autorità e la comunità si stanno mobilitando intensamente per cercarlo e riportarlo a casa.

