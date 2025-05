Tom Hardy svela in Esquire i sacrifici fisici e il futuro in MobLand

In un'intervista esclusiva con Esquire U.K., Tom Hardy condivide i sacrifici fisici affrontati nella sua carriera e il suo futuro nel film "Mobland". L'attore, noto per le sue intense interpretazioni, offre uno sguardo sincero sugli ostacoli incontrati sia sul set che nella vita, rivelando cosa significa davvero dedicarsi all'arte della recitazione.

In una recente intervista rilasciata a Esquire U.K., l'attore Tom Hardy ha raccontato le conseguenze di una carriera segnata da sfide fisiche estremamente impegnative, tanto sul set quanto nella vita reale. L'attore, celebrazione internazionale per le sue interpretazioni dal forte impatto fisico, ha descritto un corpo che, a suo dire, ha ormai raggiunto il punto.

Tom Hardy svela il dramma: “Il mio corpo cade a pezzi per colpa degli infortuni”

Tom Hardy rivela: "Il mio corpo cade a pezzi dopo i film action e gli infortuni"

Tom Hardy: il suo corpo e le sfide fisiche tra cinema e vita reale

