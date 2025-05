Tom Hardy | Il mio corpo cade a pezzi per colpa degli infortuni e non migliorerà

Tom Hardy, protagonista di "Havoc" e della nuova serie "MobLand", si apre sulla sua battaglia con gli infortuni in un'intervista con Esquire U.K. L'attore rivela che il suo corpo ha raggiunto un punto critico, segnando il prezzo da pagare per una carriera costellata di ruoli fisici e sfide estreme.

