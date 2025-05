Tolga invita Oylum a fuggire mentre Tradimento svela arresti segreti e intrighi

Nelle nuove puntate di "Tradimento" in onda dal 18 al 24 maggio 2025, la tensione cresce con segreti svelati e arresti inaspettati. Tolga invita Oylum a scappare insieme al piccolo Can, promettendo un colpo di scena decisivo. Gli intrighi si intensificano, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso. Non perdete questi momenti di suspence e dramma!

Le nuove anticipazioni delle puntate di Tradimento, in onda dal 18 al 24 maggio 2025, svelano dinamiche intricate e colpi di scena che promettono di tenere incollati gli spettatori. Tra le rivelazioni, Tolga si prepara a proporre a Oylum una fuga con lui e il piccolo Can, creando un momento intenso e carico di tensione . L'articolo Tolga invita Oylum a fuggire mentre Tradimento svela arresti, segreti e intrighi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tolga invita Oylum a fuggire mentre Tradimento svela arresti, segreti e intrighi

Cosa riportano altre fonti

Tolga scopre il sacrificio di Oylum e il matrimonio forzato con Behram, ma lei rifiuta di fuggire con lui

Lo riporta sbircialanotizia.it: riferendo di aver visto il video e di aver compreso la minaccia subita da Oylum, la giovane lo inviterà a lasciarla in pace. Tolga tenterà di convincerla a fuggire insieme, implorandola: “Ti prego, ...

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme

msn.com scrive: Così, Tolga capisce il sacrificio che ha fatto la donna che ama e corre a casa di Mualla, per chiederle di fuggire insieme ... che vuole salvare Oylum, ma Guzide lo invita a pensare alla moglie.

Tradimento anticipazioni, la fuga improvvisa: che fine faranno Tolga e Oylum

Scrive cinezapping.com: Le nuove puntate di "Tradimento", la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano, promettono colpi di scena e momenti intensi durante la settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.