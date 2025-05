Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Scopri l'andamento delle quotazioni di Juventus FC sul mercato azionario. In questo articolo, offriamo informazioni utili sulle azioni bianconere e il loro trend attuale, inclusa la recente variazione di 2,95 EUR con un incremento del 5,52%. Rimani aggiornato sulle performance del club nella Borsa.

TitoloJuveBorsa: Juventus FC è un club quotato in Borsa. Ecco le informazioniutilisullequotazioni del Titolo e delle azioniJuveTitoloJuveBorsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in Borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa.2,95 EUR (+5,52%)Ore 17:45 del 13 maggio 2025Apertura 2,89Massimo 2,95Minimo 2,83Capitalizz. 1,06 MldChiusura prec. 2,792TitoloJuveBorsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioniJuve(Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità)TitoloJuveBorsa: FAQ INVESTITORI E azioniSTICOME È POSSIBILE DIVENTARE azioniSTI DI JuveNTUS?Le azioni ordinarie di Juventus (le “azioniJuventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere - Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Per acquistare ... 🔗juventusnews24.com

Juve male in Borsa: le azioni subiscono un calo del 3,90% - Brutte notizie per la Juventus da Piazza Affari: le azioni del club bianconero quotate in Borsa hanno infatti perso il 3,90%. a tendenza ad una settimana di Juventus è ... 🔗tuttojuve.com

Quotazioni JUVENTUS FC - Ultimo prezzo 2,760 Variazione 1 giorno-1,99% Prezzo di apertura 2,840 Min giornata 2,760 Max giornata 2,840 Ora 17:45:00 Volume scambiato 1.582.257,000 Numero contratti 1.719,000 Controvalore ... 🔗borse.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS MonacoKonami Digital Entertainment B.