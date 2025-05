Tirrenia Martina Raimondi realizza il suo sogno | inaugurato Nàcar

Pisa, 13 maggio 2025 – Si inaugura oggi Nàcar, il nuovo negozio di bigiotteria e gioielleria a Tirrenia, frutto del sogno di Martina Raimondi. Situato in via Belvedere 18, Nàcar rappresenta l'incontro tra passione e creatività, offrendo ai visitatori un'esperienza unica nello shopping di accessori. Un nuovo punto di riferimento per il litorale pisano.

Pisa, 13 maggio 2025 – Arriva un nuovo punto di riferimento per gli amanti della bigiotteria e della gioielleria sul litorale pisano: nasce a Tirrenia, in via Belvedere 18, Nàcar, il negozio della giovane imprenditrice MartinaRaimondi, nato da una passione coltivata nel tempo. Al taglio del nastro della nuova attività commerciale presenti l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, il presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, la consigliera comunale Virginia Mancini e la referente sindacale di Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.«L’idea di aprire questa attività è nata dall’osservazione del territorio: vivendo a Tirrenia, confrontandomi con mia madre che mi supporta in questa nuova avventura, ci siamo rese conto che mancava un punto vendita come questo» racconta MartinaRaimondi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tirrenia, Martina Raimondi realizza il suo sogno: inaugurato “Nàcar”

