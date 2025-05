Tir contro quattro auto dramma in Italia | lo scontro è tremendo traffico paralizzato

Un drammatico incidente stradale ha scosso l'Italia nel pomeriggio odierno, coinvolgendo un camion e quattro auto in un devastante scontro. Le conseguenze sono state gravi, causando un blocco del traffico e richiedendo l'immediata attivazione dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario, le cui operazioni sono attualmente in corso.

Un violento incidente stradale ha coinvolto nel pomeriggio di oggi cinque veicoli, tra cui un camion e quattroautomobili. L’impatto è stato particolarmente serio, tanto da richiedere l’intervento immediato dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e la viabilità nella zona risulta fortemente compromessa.Secondo le prime informazioni raccolte, una delle persone coinvolte è rimasta incastrata tra le lamiere del proprio mezzo, rendendo necessario l’utilizzo di attrezzature specifiche per liberarla. Sul posto sono giunti diversi equipaggi inviati dalla centrale operativa del Sores Fvg. I feriti sarebbero tre in totale, ma nessuno di loro sarebbe in condizioni tali da far temere per la vita.Il fatto è avvenuto lungo l’autostrada A28, in un tratto particolarmente trafficato. 🔗Leggi su Thesocialpost.it