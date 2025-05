Tifoso invade il campo durante Atalanta-Roma | daspo di 5 anni

Durante la partita Atalanta-Roma, un tifoso ha invaso il campo esprimendo il suo entusiasmo per il gol di Sulemana, ma la sua azione ha avuto gravi conseguenze. Dopo aver scavalcato la transenna e calciato un pallone in porta, ha ricevuto un Daspo di 5 anni, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole nel calcio.

Sfruttando l’entusiasmo generale per il gol del 2-1 di Sulemana contro la Roma, è partito dal parterre della tribuna Rinascimento verso la nord, ha scavalcato la transenna indisturbato, ha preso un pallone in mano, lo ha calciato in porta e ha esultato in faccia a Svilar. E si è preso un daspo di 5 anni.Le immagini dell’invasore del Gewiss Stadium duranteAtalanta-Roma hanno fatto il giro del web, compreso un filmato in cui, visibilmente alterato, racconta la sua “versione dei fatti”. Un momento di gloria che gli costerà un quinquennio lontano dallo stadio di Bergamo.Il 40enne, con precedenti di polizia alle spalle, è riuscito a entrare allo stadio senza biglietto scavalcando uno dei varchi nella zona della Rinascimento, su viale Giulio Cesare.Raggiunto dai giocatori di entrambe le squadre e dagli steward, è stato accompagnato fuori dal campo, dove la polizia ha proceduto ad identificarlo e a denunciarlo. 🔗Leggi su Bergamonews.it