Tifosi dell' Avellino aggrediti in autostrada | misure cautelari per cinque baresi

Cinque misure cautelari sono state emesse dalla Polizia di Stato per cinque tifosi baresi coinvolti nell'aggressione di alcuni sostenitori dell'Avellino avvenuta nel novembre 2023 presso la stazione di servizio Murge Ovest, sull'autostrada A14. Le indagini condotte dalla Digos hanno portato all'identificazione dei responsabili, sottolineando la gravità del violentissimo episodio.

