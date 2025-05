Ti presento TED | una campagna sulla Malattia Oculare Tiroidea

Ti presento TED, una campagna dedicata alla malattia oculare tiroidea, una patologia autoimmune che colpisce i tessuti orbitari. In Italia, colpisce tra 14 e 50 mila persone, per lo più donne tra i 30 e i 60 anni. Questa malattia debilitante richiede maggiore attenzione e supporto per migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto.

Milano, 13 mag. (askanews) - La Thyroid Eye Disease, TED, è una patologia autoimmune complessa che colpisce l'orbita Oculare e i tessuti orbitari. In Italia rigurda tra le 14mila e le 50mila persone, circa l'82% delle quali sono donne, in particolare tra i 30 e i 60 anni. Malattia debilitante, nei casi più gravi può causare perdita della vista, disfigurazione facciale e compromettere gravemente la qualità della vita dei pazienti."E' una Malattia infiammatoria dell'orbita che va a colpire soprattutto i tessuti muscolari e connettivali dell'orbita e che (TOGLIERE si associa), si chiama Thyroid Eye Disease, perché si associa alla Malattia autoimmune Tiroidea, prevalentemente l'ipetiroidismo" spiega Mario Salvi, responsabile Centro di orbitopatia basedowiana al Policlinico di Milano, aggiungendo che "le novità sono importanti perché sulla scorta degli studi degli ultimi 20 anni dal punto di vista patogenetico, si sono identificati alcuni meccanismi che portano alla genesi di questa Malattia e nel frattempo si sono resi disponibili dei farmaci, degli anticorpi monoclonali che specificamente vanno a bloccare alcuni di questi meccanismi e quindi si può finalmente ipotizzare la possibilità di curare questa Malattia con dei farmaci che vanno a bloccare gli effetti causativi".

