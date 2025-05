Ti presento Ted | diagnosi gestione e impatto della malattia oculare tiroidea

...con conseguenze significative sulla qualità della vita. In questo contesto, presentiamo TED, la malattia oculare tiroidea: esploreremo la diagnosi, la gestione e l'impatto che essa ha sui pazienti, evidenziando l'importanza di una maggiore consapevolezza e di strategie efficaci per affrontare questa condizione.

La malattiaocularetiroidea interessa tra le 14.000 e le 50.000 persone, con una prevalenza marcata nelle donne e colpisce principalmente soggetti tra i 30 e i 60 anni. Pur non essendo classificata come rara, questa patologia autoimmune resta ancora poco conosciuta e spesso non diagnosticata, con ripercussioni significative sulla qualità della vita.