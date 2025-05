Thunderbolts* | il regista rivela una scena post-credit scartata

Nei salotti del Marvel Cinematic Universe, emergono nuove rivelazioni! Il regista di *Thunderbolts* svela una scena post-credit scartata, aggiungendo un ulteriore livello di mistero e curiosità. Dopo l’annuncio dei Thunderbolts come i “New Avengers”, scopriamo cosa avremmo potuto vedere e come avrebbe potuto cambiare la percezione del film.

Thunderbolts*: il registarivela una scenapost-creditscartataThunderbolts* si conclude con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) che presenta al mondo i Thunderbolts come i “New Avengers” del MCU. È un momento grandioso, che i Marvel Studios hanno sfruttato fin dall’uscita del film con una solida campagna di marketing. Tuttavia, durante le proiezioni di prova, il regista Jake Schreier ha scoperto che la rivelazione, nella sua forma originale, non era andata come sperava.“Quando stavamo girando il film. è praticamente lo stesso brano musicale, e io stavo montando”, ha detto il regista a Collider. “Nella mia testa, pensavo: ‘Andiamo a quel punto, lei annuncerà. Yelena (Florence Pugh) si avvicinerà. La scena si sta sviluppando, poi si vede un primo piano del suo volto sullo sfondo. 🔗Leggi su Cinefilos.it

