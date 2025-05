Thunderbolts* clamoroso | svelato il contenuto della scena post-credits cancellata

Nel mondo Marvel, le scene post-credits sono un elemento fondamentale per sorprendere e collegare le storie. Tuttavia, per "Thunderbolts", è emerso un clamoroso retroscena: una scena post-credits cancellata che avrebbe rivelato un approfondimento sorprendente. Scopriamo insieme i dettagli di questa versione mai vista e cosa avrebbe potuto aggiungere al film.

A quanto pare, inizialmente era prevista un'altra versione della classica scena dopo i titoli di coda per l'ultimo film Marvel al cinema Le scene post-credits sono da sempre uno dei marchi di fabbrica con cui un film dei Marvel Studios è riconoscibile a una prima visione, ma per Thunderbolts ne era inizialmente prevista un'altra che poi è stata cancellata. Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo in quanto contiene pesanti SPOILER sulla conclusione del film della pellicola che ha visto protagonista questa stramba formazione di anti-eroi. Thunderbolts si conclude con Valentina Allegra de Fontaine che presenta al mondo i Thunderbolts come i "New Avengers" del MCU. È un grande momento, che i Marvel Studios hanno sfruttato fin dall'uscita del film con . 🔗Leggi su Movieplayer.it