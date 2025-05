Thijs Dallinga favorito per la finale di Coppa Italia | Bologna punta sulla sua esperienza

Thijs Dallinga si prepara a brillare nella finale di Coppa Italia, con Bologna che punta sulla sua esperienza decisiva. Bomber di Coppe, ha già segnato in Champions League e ha collezionato 3 reti in Coppa Italia. Anche se in campionato ha faticato, il suo contributo in assist dimostra che è sempre presente quando conta.

E' il bomber di Coppe: a segno in Champions League contro il Dortmund e autore di 3 reti con l'Empoli in CoppaItalia. Fatica in campionato, dove è fermo a quota due reti: quando si alza il livello ancora accusa qualche battuta a vuoto, stando però dentro la partita, come dimostrano gli assist per Freuler ed Orsolini contro Juventus e Milan. E poi ha trascinato i rossoblù alla finale di Roma, con la doppietta del Castellani e il gol vittoria nella semifinale di ritorno, miglior marcatore della squadra nella competizione. Basta questo per spiegare come ThijsDallinga sia favorito per una maglia da titolare nella sfida con la storia. Anche perché l'olandese, in Francia, trascinò il Tolosa ad alzare la Coppa nazionale, con 6 reti e 2 assist in 6 partite nella stagione 2022-23: insomma, sa cosa significhi giocare una finale e vincerla, seppur non nel nostro paese e questo è argomento che ha un peso.

